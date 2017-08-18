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İstanbul Kadıköy'de beton mikseri köprüden bir aracın üzerine uçtu!

18 Ağustos 2017 Cuma, 18:58:39 Güncelleme: 19:23:20

DHA'nın haberine göre, Kadıköy Göztepe'de Sanayi Köprüsü üzerindeki bariyerleri aşan bir beton mikseri, Şair Arşi Caddesi üzerindeki seyir halindeki aracın üstüne uçtu.





Araç içinde bulunan 5 kişiden 3'ü dışarı çıkartılırken, araçta sıkışan 2 kişiyi çıkartma çalışamaları devam ediyor. 



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YORUMLAR 16
  • Misafir 2 dakika önce
    rahatsız bu millet
  • Misafir 4 dakika önce
    Kimse de demiyor ki arkadaş mikserde arıza mı varmış
  • Misafir 11 dakika önce
    Başımız gözümüz Allaha(CC)emanet.
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