DHA'nın haberine göre, Kadıköy Göztepe'de Sanayi Köprüsü üzerindeki bariyerleri aşan bir beton mikseri, Şair Arşi Caddesi üzerindeki seyir halindeki aracın üstüne uçtu.
Araç içinde bulunan 5 kişiden 3'ü dışarı çıkartılırken, araçta sıkışan 2 kişiyi çıkartma çalışamaları devam ediyor.
- Kadıköy
- istanbul
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YORUMLAR 16
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Misafir 2 dakika öncerahatsız bu millet00
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Misafir 4 dakika önceKimse de demiyor ki arkadaş mikserde arıza mı varmış00
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Misafir 11 dakika önceBaşımız gözümüz Allaha(CC)emanet.60