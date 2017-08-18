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Aydın'da minibüs ile ticari araç çarpıştı: 16 yaralı

Aydın Kuşadası'nda şehir içinde yolcu taşıyan minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması nedeniyle sonucu trafik kazasında 16 kişi yaralandı

18 Ağustos 2017 Cuma, 20:24:20 Güncelleme: 20:37:45 AA

Alınan bilgiye göre, Aydın Kuşadası-Selçuk karayolunda Mehmet Bıyıklı (47) yönetimindeki 09 M 3569 plakalı şehir içi yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen Deniz Pehlivan'ın (49) kullandığı 09 PP 200 plakalı hafif ticari araç, Kuştur mevkisinde çarpıştı.

Kazada minibüs içerisinde şoförle birlikte 12 ve diğer araç içerisindeki 4 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların bildirmesinin ardından olay yerine polis ekipleri ve çok sayıda ambulans geldi.



Yaralılar 112 Acil Sağlık Sağlık ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesi ve bazı özel hastanelere kaldırıldı.

Hastanedeki yaralılardan 4'ü tedavisinin ardından taburcu edildi. Tedavileri devam eden diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Bir müddet trafiğe kapalı olan yol, çalışmaların ardından trafiğe açıldı.

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