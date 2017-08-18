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İstanbul esenyurt
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İstanbul Esenyurt'ta 2 çocuk hafriyat kamyonuna bisikletle çarptı: 1'i ağır, 2 yaralı

İstanbul Esenyurt'ta Talatpaşa Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 2 çocuk hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çocuklardan biri ağır yaralandı

18 Ağustos 2017 Cuma, 20:42:38 Güncelleme: 22:54:11 DHA

Esenyurt'ta ara sokakta bisikletle hızla yola çıkan 2 çocuk seyir halindeki hafriyat kamyonun altına girdi. Durumu ağır olan 2 çocuk hastaneye kaldırılırken kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA'nın haberine göre kaza, saat 18.00 sıralarında Esenyurt Suyolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, freni tutmayan bisiklete binen 2 çocuk, ara sokaktan hızla çıkarak cadde üzerinde seyir halinde olan Tuğra S. (45) yönetimindeki hafriyat kamyonun altına girdi. Olayı gören vatandaşlar feci kazaya ilk müdahaleyi yapıp ambulansı çağırdı. 



Meydana gelen kazada 11 yaşındaki D.D. ve yanındaki diğer çocuk ağır yaralı olarak Çapa ve Bağcılar'daki devlet hastanelerine kaldırıldı. Olay anını gören bir vatandaş, "Biz burada oturuyorduk. Sesleri duyunca kaza yerine geçtik. Kaza yerine gidince kamyoncuya kamyonu geriye aldırdık. Sonra çocuğu çıkarıp çağırdığımız ambulansa teslim ettik" dedi.





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YORUMLAR 10
  • Misafir 35 dakika önce
    ucseritlik yolun solu bunlarin sagi taksilerin
  • Misafir 36 dakika önce
    arabalarin ustune ustune suruyorlar
  • Misafir 1 saat önce
    Türkiye cumhuriyeti inşaat devleti
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