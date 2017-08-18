Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yıldırım, Singapur ziyareti kapsamında, Başbakan Lee Hsien Loong ile yapacağı görüşmelerin yanı sıra, Singapur Cumhurbaşkanı Tony Tan Keng tarafından da kabul edilecek.

Ziyaret, Singapur ile 2015'te imzalanan ve Türkiye'nin bugüne kadar taraf olduğu en kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması'nın iç hukuk onay sürecinin tamamlanan döneme denk gelecek.

1978'DEN BU YANA BAŞBAKAN DÜZEYİNDE İLK ZİYARET

Başbakan Yıldırım, Vietnam'ı ziyareti çerçevesinde, Başbakan Nguyen Xuan Phuc ile görüşmede bulunacak ve Vietnam Ulusal Meclis Başkanı Nguyen Thi Kim Ngan tarafından kabul edilecek.

Söz konusu ziyaret, Türkiye ile Vietnam arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edildiği 1978 yılından bu yana Başbakan düzeyinde Türkiye'den Vietnam’a gerçekleştirilecek ilk ziyaret olması dolayısıyla ayrıca önem taşıyor.

Ayrıca Singapur ve Vietnam ziyaretleri çerçevesinde Başbakan Yıldırım'ın iştirakiyle Singapur ve Vietnam'da İş Forumları gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Yıldırım'ın, Türkiye'nin Sektörel Diyalog Ortağı olduğu Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) üyesi olan Singapur ile Vietnam'a ziyaretinin, Güneydoğu Asya bölgesinin dinamik ve hızla büyüyen ekonomileri konumundaki bu iki ülkeyle ikili ilişkiler ile çok taraflı platformlardaki iş birliğinin daha da güçlenmesine vesile olması bekleniyor.