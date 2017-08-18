İddiaya göre, Kayseri Konaklar Mahallesi Yalıntepe Caddesi'ndeki müstakil evde yaşayan bekar kardeşler Adem T. (51) ile Yakup T. (47) arasında evin bahçesinde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ağabey Adem T. kardeşini tüfekle vurdu.

Bu sırada evde bulunan ve Yakup T'nin sevgilisi olduğu belirtilen S.E, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve özel harekat polisleri cinayet zanlısı ağabeyin evde olacağı düşüncesiyle kapıyı koçbaşıyla kırarak eve girdi. Ancak Adem T'nin olay yerinden kaçtığı anlaşıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Yakup T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Arbede sırasında yaralanan S.E. de hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri Adem T'yi kent merkezinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi.

Adem T, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.