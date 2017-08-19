Hava Kuvvetleri istihbaratı, FETÖ şirketine ihale edilmiş!

FETÖ’nün darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü’nde yaşananlara ilişkin davada, 15 Temmuz’a kadar Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı’nın başında bulunan cuntacı eski Tuğgeneral Aydemir Taşçı’nın çapraz sorgusu yapıldı.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın aktardığı bilgilere göre Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dünkü duruşmasında Aydemir Taşçı, telefonla çağrılması üzerine o gece Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na gittiğini söyledi. Taşçı, darbe girişimini “terörist sızması” olarak bildiğini öne sürdü.

Duruşmada, Taşçı’nın darbe girişiminden önce başında bulunduğu İstihbarat Dairesi’ne yazılım hizmeti sunan “Milsoft” adlı şirketin FETÖ’cü olduğuna dikkat çekildi. Firmanın örgütün imamları, Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Harun Biniş gibi isimlerle bağlantılı olduğu kaydedildi. Bu kapsamda 2015 yılında göreve gelen cuntacı Taşçı’ya firma hakkında araştırma yapıp yapmadığı soruldu. Araştırma yapmak gibi bir görevlerinin olmadığını iddia eden Taşçı; MİT, jandarma ve emniyeti suçladı. Müşteki avukatlarından Fatih Atalay da söz konusu şirketin FETÖ firarisi Adil Öksüz’e 234 bin lira yolladığını, şirketin sahibi Mehmet Sungur’un, dosyanın sivil imamlarından Kemal Batmaz ile ortaklığı bulunduğunu ve diğer sivil imam Harun Biniş’in en son burada çalıştığını belirtti ve “FETÖ ile bu kadar irtibatlı firmaya gizli projeyi yaptırıyorsunuz. FETÖ’nün yurtdışı bağlantıları açık şekilde ortada. Bu kadar hain terör örgütüne bu bilgileri vermeye çekinmiyor musunuz” dedi. İddianamede söz konusu şirkete 10 milyon TL’ye yakın bir ödeme yapıldığı vurgulandı.