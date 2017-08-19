İzmir'de, okul servis minibüsünde unutulduktan sonra hastanede yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in annesiyle çekilmiş son görüntüleri ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ İÇİN TEZAHÜRAT YAPIYOR



Cep telefonu ile çekilen görüntülerde Beşiktaş taraftarı olduğu anlaşılan Alperen'in annesi Buket Sakin ile takımı için tezahürat yapıyor.

ANAOKULU SAHİBİ TUTUKLANDI



3 yaşındaki Alperen'in ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülürken, okulun sahibi hakkında akşam saatlerinde yakalama kararı çıkarıldı. Anaokulu sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, olaydan sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan rehber personel D.K.'nın tekrar gözaltına alınıp adliyeye sevk edildiği, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA



Soruşturmayı yürüten Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 15 Ağustos'ta kreşe ait servis aracında unutulmasının ardından hastanede hayatını kaybeden Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında çocuğun otopsi işleminin yapıldığı, kamera kayıtları da dahil tüm delillere el koyulduğu belirtildi.

Başsavcılık açıklamasında, "Olayda ağır ihmali bulunduğu tespit edilen servis şoförü savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Bahse konu kreşin müdürü için de gözaltı talimatı verilmiştir" denildi.

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