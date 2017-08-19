Diyarbakır'da uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 442 kilo esrar ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı. 442 kilo uyuşturucunun ele geçirilmesine yardımcı olan narkotik köpeği "Alex" gurur pozu verdi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın aktardığı bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK'nın en önemli finans kaynağı olan uyuşturucuya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, Lice'den getirileceği belirtilen yüklü miktarda uyuşturucunun, Diyarbakır üzerinden batı illerine gönderileceği istihbaratı alındı.

Bunun üzerine narkotik polisi harekete geçerek, Diyarbakır-Silvan Karayolu üzerinde şüpheli araçlara operasyon düzenlendi. Operasyonda beyaz renkli bir araçta yapılan aramada, 441 kilo 420 gram kubar ve 710 gram toz esrar olmak üzere 442 kilo 130 gram esrar ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

ALEX'TEN GURUR POZU

442 kilo uyuşturucunun ele geçirilmesine yardımcı olan narkotik köpeği "Alex" uyuşturucunun önünde gurur pozu verdi.