İHA'nın haberine göre, olay, Konya'nın merkez Karatay ilçesi Mengene Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta iki sürücü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası çevreden geçenler ve otomobilde bulunan diğer kişiler sürücüleri sakinleştirmeye çalıştı.

AV TÜFEĞİNİ ÇIKARDI!

Öndeki aracın sürücüsü yoluna devam ederken tartıştığı diğer araç sürücüsü otomobilin arka koltuğundan av tüfeğini çıkararak havaya bir el ateş etti. Korku dolu anlar yaşatan öfkeli sürücü küfürler savurarak av tüfeğini otomobiline bıraktı. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.