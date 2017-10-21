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Artvin'de labirent gibi bir üst geçit

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 15:10:40 İHA

Görenleri hayrete düşüren labirent gibi üst geçit Artvin'in Kemalpaşa İlçesi'nde bulunuyor. Uzunluğu ve dönemeçleriyle dikkat çeken yaya üst geçidinden otobanların kenarına verilen kol dışında bir kolla köy yoluna bağlanıyor

  • 1 Artvin'de labirent gibi bir üst geçit
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    İHA'nın haberine göre, Artvin'in Kemalpaşa ilçesi Liman Köyü'nde, Karadeniz Sahil Yolu üzerine inşa edilen yaya üst geçidi, görüntüsü ile görenleri hayrete düşürüyor.

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  • 2 Artvin'de labirent gibi bir üst geçit
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    Karadeniz Sahil Yolu'nun üstünden geçen yaya geçidinden otobanın iki kenarını birbirine bağlayan kolları dışında oldukça uzun bir kolun da Liman Köyü yoluna bağlanması, ortaya karmaşık bir görüntü çıkarıyor.

  • 3 Artvin'de labirent gibi bir üst geçit
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    Yaya geçidinin bir ucundan diğer ucuna ulaşmak için 300 metreye yakın bir yolu yürümek ve 200'e yakın basamak çıkmak gerekiyor.

  • 4 Artvin'de labirent gibi bir üst geçit
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     İlginç yaya geçidinin sahile yakın bölümdeki ucu ile köy yoluna bağlanan diğer ucu arasında ortalama 70 metre de yükseklik farkı bulunuyor.

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  • 5 Artvin'de labirent gibi bir üst geçit
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    YOLU KULLANANLAR NEREYE GİDECEĞİNİ ŞAŞIRIYOR
    Arazi yetersizliği nedeniyle bu alana yapılmak zorunda kalınan üst geçidin insanlar için akıl almaz bir soru olduğunu dile getiren Yücel Altunkaya isimli bir vatandaş "Bence çok ilginç. Daha önce böyle bir üst geçit de görmedim.

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YORUMLAR 8
  • Misafir
    üst geçit değil pentlanton..
  • Misafir
    avrupada birşey görmüş bende yapayım demiş ama iyi kopyalayamamış
  • Misafir
    komik
  • Misafir
    yolu takip etsinler muhakkak bi yerlere gider...
  • Misafir 22 Ağustos 2017 Salı 12:20
    para çok u işlerde.gsm böyle şeylerden cebe indiriyorlar.
  • Misafir
    o kadar uzağa gitmeye gerek yok. uzunçayır üstgeçite bakın ikna olursunuz. oranın mühendisi kör olsa böyle sapma olmazdı.:grimacing:
  • Misafir 20 Ağustos 2017 Pazar 13:04
    Yol çok yönlü mecburen bu şekilde yapılmış. Uzun geliyor ancak her yöne iniş vermişler. İnsanımız her şeyin tüketimi çabasında.adim atmak dahi istemiyor.
  • Misafir 20 Ağustos 2017 Pazar 10:24
    Öyle bir yola normal
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