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Üst geçidi kullanan bir başka vatandaş Hami Tatar ise "Çok ilginç bir üst geçit. İlk başta gördüğümde bende çok şaşırdım. Kemalpaşa'da böyle bir üstgeçidin var olduğunu hiç bilmiyordum. İlk defa karşılaştım, helal olsun valla çok iyi yapmışlar.