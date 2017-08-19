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Trabzon'da yeni yapılan üst geçit uzunluğu nedeniyle tercih edilmiyor!

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 15:10:40

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Karadeniz usulü üst geçitlere bir yenisi daha eklendi. Yaklaşık 400 metre uzunluğundaki üst geçidi kullanmak istemeyen vatandaşlar karayolunu kullanarak tehlikeli bir şekilde karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor

  • 1 Trabzon'da yeni yapılan üst geçit uzunluğu nedeniyle tercih edilmiyor!
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    İHA'nın haberine göre, Trabzon'un Akçaabat ilçesi Yıldızlı mahallesinde trafik yoğunluğunu azaltmak için geçtiğimiz aylarda yapımı biten Yonca Kavşağın Sera Gölü'ne çıkan yol güzergahında yaptırılan üst geçit görenleri şaşırtıyor.

  • 2 Trabzon'da yeni yapılan üst geçit uzunluğu nedeniyle tercih edilmiyor!
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     Bir süre önce hizmete giren ve yaklaşık 400 metre uzunluğunda inşa edilen üst geçidin düz yol olan kısmından tekerlekli sandalyesi ile üst geçidi kullanmak isteyen engelliler, karşı tarafa geçtiğinde aşağıya inmek için merdiven engeli ile karşılaşıyor.

  • 3 Trabzon'da yeni yapılan üst geçit uzunluğu nedeniyle tercih edilmiyor!
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    Uzunluğu nedeniyle de üst geçidi tercih etmeyen vatandaşlar araçların geçiş güzergahından tehlikeli bir şekilde karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor.

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  • 4 Trabzon'da yeni yapılan üst geçit uzunluğu nedeniyle tercih edilmiyor!
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    Üst geçidin daha kısa olması gerektiğini belirten Haydar Mumcu isimli vatandaş, "Böyle bir üstgeçit görmedim. Nereden çıkacağımı bilmiyorum.

  • 5 Trabzon'da yeni yapılan üst geçit uzunluğu nedeniyle tercih edilmiyor!
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     Daha kısa olması lazımdı. Dolmuşa binmek için dünyayı dolaşmam gerekiyor. Bunun gibi uzun olan bir üst geçit daha görmedim" dedi.

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