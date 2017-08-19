Ankara Emniyet Müdürü Karaaslan emeklilik dilekçesi verdi

14 Mart 2016'dan beri Ankara Emniyet Müdürü olan Mahmut Karaaslan emeklilik dilekçesi verdi.

MAHMUT KARAASLAN KİMDİR?

Mahmut Karaaslan, 1961 yılında Kayseri'de doğdu. 1979 yılında Polis Koleji'nden, 1983 yılında Polis Akademisi'nden emzun oldu ve İzmir, Ağrı, Ankara ve EGM'nin çeşitli birimlerinde görev yaptı.

2006 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi edildi ve 2007 yılında Polis Başmüfettişi olarak Teftiş Kurulu Başkanlığında görev aldı.

Evli ve iki çocuk babası olan Mahmut Karaaslan, 15 Mart 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Van İl Emniyet Müdürü olarak göreve başladı.

14 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile de Ankara İl emniyet Müdürü olarak atanmıştır.

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Mahmut Karaaslan