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Diyarbakır'da Atatürk Anıtı'na çekiçli saldırı

Diyarbakır'da Atatürk Anıtı'na çekiçli saldırı!

Polisler olay yerinde yaptığı incelemede Atatürk Anıtı'ndaki heykelin göğüs ve kol bölümlerinin çekiç darbeleriyle tahrip olduğu saptandı

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 15:51:15 Güncelleme: 16:02:48 DHA

Diyarbakır'da Şeyh Sait Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na elinde çekiçle saldıran 30 yaşındaki İbrahim Y.'ye, hemen yakındaki uygulama noktasında bulunan polisler müdahale etti. Saldırgan gözaltına alınırken, Atatürk heykelinin kol ve göğüs bölgesinin çekiç darbeleriyle hasar gördüğü belirlendi.

DHA'nın haberine göre kentin merkez Yenişehir İlçesi'ndeki Şeyh Sait Meydanı'nda bulunan Ulu Önder Atatürk'ü yanında 2 çocukla tasvir eden anıta saat 14.30'da elinde çekiçle sakallı bir kişi geldi. Anıtın kaidesine tırmanan saldırgan elindeki Atatürk'ün heykeline vurmaya başladı. Çekici heykelin göğüs ve el bölümlerine peş peşe vuran saldırganı , Şeyh Sait Meydanı köşesindeki uygulama noktasında polisler fark ederek hemen müdahale etti. Polislerin etkisiz hale getirdiği saldırganın 30 yaşında İbrahim Y. olduğu açıklandı.

Polisler olay yerinde yaptığı incelemede Atatürk Anıtı'ndaki heykelin göğüs ve kol bölümlerinin çekiç darbeleriyle tahrip olduğu saptandı. Emniyet Müdürlüğü'nü götürülen ve akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürülen saldırgan İbrahim Y.'nin sorgusu sürüyor.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 11 dakika önce
    atatürkü ben de sevmem. ve sevmeyenlerin hiç biri onun heykeline saldıracak kadar aptal değildir. Bu saldırgan din düşmanı nifakçı olup itin tekidir.
  • Misafir 35 dakika önce
    nedense hepsi deli
  • Misafir 42 dakika önce
    Bu provokasyonlar daha çok olacaktır
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