Bolu'da kamyon ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden Selahattin Karahasanoğlu yönetimindeki kalorifer peteği yüklü kamyon, Köroğlu park alanı yakınlarında aynı yönde seyreden Yakup U. idaresindeki ahşap palet yüklü tırla çarpıştı.
Sürücü Karahasanoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Özay A. çarpmanın etkisiyle sıkıştı. İtfaiye ekiplerince 1 saatlik uğraşın ardından çıkarılan yaralı, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
Tır sürücüsü Yakup U., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.
- bolu
- Kaza
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0