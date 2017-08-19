Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Doğudan batıya, kuzeyden güneye verdiğimiz üretim destekleriyle sanayimiz büyüyor. Ülkenin üretim çarkları işlemeye devam ediyor." dedi.

Yıldırım, Konya Yüksek Hızlı Tren Garı ile Kayacık Lojistik Merkezi'nin temel atma törenine katıldı.

Konuşmasına,16 Nisan referandumundaki desteklerinden ötürü Konyalılara teşekkür ederek başlayan Yıldırım, Konyalıların Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine "evet" dediğini ve milli iradenin yanında durduğunu söyledi.

Yıldırım, Konya ile 2019, 2023, 2053 ve 2071'e kadar beraber yürüyeceklerini dile getirerek, projeler, sağlam yatırımlar ve kalıcı eserlerle Konya'yı dünden daha iyi bir şehir haline getireceklerini bildirdi.

Bugün temelini atacakları Yüksek Hızlı Tren Garı ile Kayacık Lojistik Merkezi'nin de bu projelerden olduğuna dikkati çeken Yıldırım, projelerin Konyalılara hayırlı uğurlu olmasını diledi.

"İŞSİZLİK DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR. DAHA DA DÜŞECEK"

AK Parti hükümetleri olarak 15 yılda Türkiye'nin çehresini değiştiren çok büyük hizmetlere ve projelere imza attıklarını vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"2001 yılını hatırlayın. Türkiye'nin ekonomik krizle yerle bir olduğu günleri hatırlayın. O gün dünyaya gözünü açan bebekler bugün 16 yaşında. Onlar bilmez ama onların babaları bilir, anneleri bilir, büyükbabaları büyükanneleri bilir. İşte 15 yıl AK Parti, liderimiz, kurucu genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir Türkiye'yi üç Türkiye yaptı. Milletin adamı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdim."

Vatandaşlara bu yılın büyüme yılı olacağı ve büyümede yeni bir rekora imza atılacak bir yıl olacağı sözünü verdiklerini anımsatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enflasyon düşüyor. Tek haneli enflasyona doğru gidiyoruz. İşsizlik düşmeye devam ediyor, daha da düşecek. O da yakın zaman tek haneli olacak inşallah. Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Doğudan batıya, kuzeyden güneye verdiğimiz üretim destekleriyle sanayimiz büyüyor. Ülkenin üretim çarkları işlemeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde istihdam seferberliği başlattık. İstihdam artıyor. 2003 yılında Türkiye'de 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı. Bugüne kadar 25 bin kilometrenin üzerinde bölünmüş yol yaptık. Yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük ülkeyi birleştirdik. Türkiye'nin rüyalarını gerçeğe dönüştürdük."



"TÜRKİYE HEDEFLERİNE DAHA KARARLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜYECEK"

Yıldırım, hizmete açtıkları üniversiteler, barajlar, şehir hastaneleri, spor tesislerinin büyüyen ve gelişen güçlü Türkiye'yi gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz bunu yaparken, Türkiye'nin aydınlık yarınlarını hazırlarken 16 Nisan referandumunda Konya rekor düzeyde 'evet' dedi. 16 Nisan'da millet hizmete 'evet' dedi. Türkiye'nin geleceğine 'evet' dedi. Türkiye, milletimiz, Konya dedi ki 'Bir daha vesayete, darbeye, ekonomik krizlere geçit yok'. 16 Nisan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte inşallah Türkiye geleceğe koşar adımlarla ilerleyecek. Bundan böyle ülkede yönetim krizi olmayacak. Sürekli güçlü iktidar, sürekli istikrar olacak. Türkiye artık bundan böyle gelecek hedeflerine daha kararlı bir şekilde yürüyecek."