Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre, Diyarbakır Merkez Sur İlçesi'ne bağlı Karabaş Köyü yolu üzerinde, terör örgütü PKK tarafından yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Meydana gelen şiddetli patlamanın sesi Sur İlçesi'nden de duyuldu.



ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI



Patlama sırasında yoldan araçların geçmemesi facianın önüne geçerken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Patlamanın etkisiyle yolda tahribat meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve asker sevk edildi. Köy yolu ile Bağıvar Köprüsü araç trafiğine kapatıldı. Uzman ekipler tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, polis helikopteri patlamanın meydana geldiği bölgede havadan güvenlik önlemi aldı. Bölgede ikinci bir bombanın olabilme ihtimaline karşı arama yapıldı. Tahrip olan yolun onarıldıktan sonra trafiğe açılacağı belirtildi.

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