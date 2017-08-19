ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Edirne
GÜNDEM

Edirne'de aşırı sıcaklar nedeniyle Tunca Nehri'nde su seviyesi düştü

Edirne'de aşırı sıcaklar Tunca Nehri'nde su seviyesi düştü, kuraklaşan nehirde büyük kum adacıkları oluştu

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 21:16:59 Güncelleme: 21:29:13 AA

Kentte etkisini gösteren sıcakların yanı sıra hem Edirne hem de nehrin havzalarında uzun süredir yağışın olmayışı su seviyesinin düşmesine neden oldu.

Hava sıcaklığının 35 derecelerde seyrettiği kentte aşırı sıcak ve buharlaşma nedeniyle Tunca Nehri dip seviyesine düştü.

Özellikle kış aylarında yoğun yağışlar ve kar erimeleri sonucu debisi yükselen ve taşkın yaşanan Tunca Nehri şu anda en düşük su seviyesinde akmaya başladı.



Debinin düşmesi dolayısıyla nehrin birçok bölgesinde kum adacıkları oluşturdu.

DSİ verilerine göre, Tunca Nehri'nin debisi saniyede 2 metreküp olarak ölçüldü.

Debinin en düşük seviyeye ulaştığı Bosnaköy köyü yakınlarındaki nehir yatağında ise fotoğrafçılar nehrin ortasına kadar yürüyerek fotoğraf çekti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER