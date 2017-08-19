ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İstanbul deaş
GÜNDEM

İstanbul'da terör operasyonu: 2 DEAŞ'lı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yapılan operasyonda, yabancı uyruklu 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 22:39:25 Güncelleme: 22:53:16 AA

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla yurda giriş yapan yabancı uyruklu 2 DEAŞ üyesinin Beylikdüzü'nde bir adreste saklandığını belirledi.

Söz konusu adrese, iki gün önce operasyon düzenleyen ekipler, sansasyonel eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, 1 pompalı tüfek, 2 tabanca ve çok sayıda mermi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER