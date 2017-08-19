DHA'nın haberine göre, Pülümür İlçesi kırsalında operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada, 1 asker hafif yaralandı. Yaralı asker, helikopterle bölgeden alınarak Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Çatışmanın ardından bölgeye takviye olarak Özel Harekat timleri sevk edildi. PKK´lıların kaçtığı bölge, Kobra tipi helikopterlerle ateş altına alınırken, operasyonların devam ettiği bildirildi.

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