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Tunceli'de PKK'lılarla çatışan bir asker yaralandı

DHA'nın haberine göre, Tunceli Pülümür'de güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 1 asker hafif şekilde yaralandı

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 23:12:11 Güncelleme: 23:18:46 DHA

DHA'nın haberine göre, Pülümür İlçesi kırsalında operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada, 1 asker hafif yaralandı. Yaralı asker, helikopterle bölgeden alınarak Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çatışmanın ardından bölgeye takviye olarak Özel Harekat timleri sevk edildi. PKK´lıların kaçtığı bölge, Kobra tipi helikopterlerle ateş altına alınırken, operasyonların devam ettiği bildirildi.

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