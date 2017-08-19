Başbakan Yıldırım Singapur ve Vietnam'ı ziyareti öncesi konuşutu.



Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;



"Değerli basın mensupları iki ülkeyi kapsayan bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Singapur programıyla ilgili kısa bilgiler vermek isterim. Singapur'da başbakan ile görüşeceği. Singapur Türk İş Formuna katılacağız. singapur'daki daha sonra Vietnam'a gideceğiz. Vietnam'a ilk defa başbakan düzeyinde ziyaret geçekleştireceğiz."





"Afrin ve İblid kaynayan kazan gibi. Bölgede kimin eli kimin cebinde belli değil""Amacımız Suriye'de nihai barış sürecinin sağlanması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi. Görüşmeler bu konuya ilişkin.""Çalışma Bakanı'mız memeur sendikaları ile görüşüyor. Pazartesi gecesine kasa süre var. Mutabakat olmazsa, Hakem Kurulun'a gidilecek."







