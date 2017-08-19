Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile 22 ilin emniyet müdürü değişirken, Ankara Emniyet Müdürlüğüne, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Servet Yılmaz getirildi.



14 Mart 2016'dan beri Ankara Emniyet Müdürü olan Mahmut Karaaslan emeklilik dilekçesi vermişti. Bu yapılan atama ile Emniyet Genel Müdürü Servet Yılmaz oldu.



300 MÜLKİ İDARE AMİRİNİN YERİ DEĞİŞTİ



“Mülki İdare Amirleri Yaz Kararnamesi” ile 300 Mülki İdare Amirinin görev yerlerinde değişiklik yapıldı. Kararname kapsamında 45 Vali Yardımcısı Kaymakamlığa atanırken, büyük illerde birer kadın vali yardımcısının ataması gerçekleşti. 22 emniyet müdürü yer değiştirdi Kararnamenin emniyet müdürlerine ilişkin kısmına göre; 3 Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ile 22 İl Emniyet Müdürü’nün yerleri değişirken, 10 İl Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi olarak merkeze alındı, 4 İl Emniyet Müdürü Merkez Teşkilatındaki birimlerde görevlendirildi ve 8 İl Emniyet Müdürü’nün yerleri değişti. 10 İl Emniyet Müdürü ilk defa göreve atanırken, 4 İl Emniyet Müdürü merkezdeki birim amirlerinden atandı. İçişleri Bakanı onayı ile 3 polis okulu müdürü ile merkezdeki 7 birim amirinde değişiklik yapıldı.





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Servet Yılmaz