Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, yarından itibaren yurdun kuzey ve batı bölgelerinde yağış bekleniyor. Sıcaklıkların yağış alan bölgelerde 3 ila 5 derece düşmesi tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA YARIN VE SALI GÜNÜ YAĞMUR VAR

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yarın ve salı günleri sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yarın yurdun batı ve kuzey bölgesinden sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlar yurda giriş yapacak. Yağışlarla birlikte yağış alan bölgelerde 3 ila 5 derecelik sıcaklık düşüşü olacak.

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Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta için öğle saatlerinden itibaren sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Akdenizde hava parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Öğle saatlerinde başlaması beklenen sağanak, yarın öğleden sonra Muğlanın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde zaman zaman kuvvetli olacak.

Sahil kesimlerde hava sıcaklığı 1-2 derece azalacak, iç kesimlerde ise 1-2 derece artacak.

Rüzgar, güney ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli esecek. Denizlerde dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre civarında olacak.

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