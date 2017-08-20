Van Gürpınar'da, düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirme şöyle;
"Van Gürpınar´da, icra edilen hava harekatında bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 2 M-16 piyade tüfeği, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 RPG-7 roketatar, 1 tabanca, 320 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 5 RPG-7 roketatar mühimmatı, 8 el bombası, 1 araç telsizi, 1 gece görüş dürbünü, 1 kamera, 1 güneş paneli ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir."
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YORUMLAR 3
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Misafir 2 dakika önceAllah teröre destek çıkanlara akıl versin .abd kime huzur vermiş.ki onun oyunlarına destek oluyorsun.00
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Misafir 3 dakika önceTeröristte yataklık eden ler kendinize gelin suriyeli görün.nee dininiz ne namusunuz kalır.anadolu hepimizin.unutma bu güzel vatandan başka yeriniz yok.elon gavurun oyununa gelme.00
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Misafir 25 dakika önceBu kaçıncı hava harekatı yılanın başı vurulmalı bunları yerle bir etmeli00