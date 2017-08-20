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Van Gürpınar'daki hava harekatında 4 terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada, Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında yapılan hava harekatında 4 teröristin öldürüldüğü belirtildi

20 Ağustos 2017 Pazar, 11:29:28 Güncelleme: 11:39:17

Van Gürpınar'da, düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirme şöyle;

"Van Gürpınar´da, icra edilen hava harekatında bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 2 M-16 piyade tüfeği, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 RPG-7 roketatar, 1 tabanca, 320 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 5 RPG-7 roketatar mühimmatı, 8 el bombası, 1 araç telsizi, 1 gece görüş dürbünü, 1 kamera, 1 güneş paneli ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir."

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YORUMLAR 3
  • Misafir 2 dakika önce
    Allah teröre destek çıkanlara akıl versin .abd kime huzur vermiş.ki onun oyunlarına destek oluyorsun.
  • Misafir 3 dakika önce
    Teröristte yataklık eden ler kendinize gelin suriyeli görün.nee dininiz ne namusunuz kalır.anadolu hepimizin.unutma bu güzel vatandan başka yeriniz yok.elon gavurun oyununa gelme.
  • Misafir 25 dakika önce
    Bu kaçıncı hava harekatı yılanın başı vurulmalı bunları yerle bir etmeli
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