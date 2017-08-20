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Mağarada bulunan kediler Mehmetçiğin "can dostu" oldu

20 Ağustos 2017 Pazar, 12:01:02 AA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Irak sınırındaki dağlarda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir mağarada bulunan iki kedi, Mehmetçiğe arkadaşlık ediyor.

  • 1 Mağarada bulunan kediler Mehmetçiğin "can dostu" oldu
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    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Irak sınırındaki dağlarda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir mağarada bulunan iki kedi, Mehmetçiğe arkadaşlık ediyor.

  • 2 Mağarada bulunan kediler Mehmetçiğin "can dostu" oldu
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    Güvenlik güçleri, bölücü terör örgütüne yönelik İkiyaka Dağlarında bulunan 3 bin 400 rakımlı Düztepe üs bölgesinde başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

  • 3 Mağarada bulunan kediler Mehmetçiğin "can dostu" oldu
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    Mehmetçik, operasyon yaparken yaklaşık 5 ay önce sarp kayalarla çevrili bölgedeki bir mağarada iki kedi buldu.

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  • 4 Mağarada bulunan kediler Mehmetçiğin "can dostu" oldu
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    Mehmetçiğin üs bölgesine getirdiği ve güvenlik korucuları ile baktığı kediler üç ay sonra üç yavru dünyaya getirdi.

  • 5 Mağarada bulunan kediler Mehmetçiğin "can dostu" oldu
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    Üs bölgesinde sevimli tavırlarıyla dikkati çeken kediler arkadaşlık ettiği Mehmetçiğin adeta "can dostu" oldu.

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YORUMLAR 7
  • Misafir
    harika ne güzel canlılar kediler. onları sevenlere ne mutlu
  • Misafir
    maşallah,askerimiz böyle vicdan ve merhamet sahibi işte.karşı taraftadada insan öldüren vahşi teröristler,ALLAH yar ve yardımcıları olsun
  • Misafir
    kahramanlarımız dualar sizinle
  • Misafir
    Çok tatlılar maşallah. Askerimizin merhameti
  • Misafir
    Dikkat edin takip cihaci filan takmasinlar
  • Misafir
    Kedilerde Mehmetcikle vatan görevinde ülkemizin kedileri bile vatan aşkı var yoksa normalde kediler çatışma bölgesinde rahatsız olup kaçarlar
  • Misafir
    Hayvanlardan kurtulmuş kediler en azından
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