Fuat Özdemir, Edirne'nin Süloğlu İlçesi'nde hamallık yapıyordu. Evli ve 1 çocuk babasıydı. Aile gecekonduda yaşıyordu. Gazete Habertürk'ten Mesut Han'ın haberine göre Özdemir, 3 yıl önce Süper Loto'dan çıkan 11 milyon liralık ikramiyeyle milyoner oldu. Sonra her şey değişti. Ama parayı bulup mutlu olduğunu, lüks içinde keyifli bir hayata daldığını sanmayın. Önceki gün sirozdan ölene kadar başına gelmeyen kalmadı.

Önce hamal sonra milyoner Fuat Özdemir'i yakın arkadaşlarına sorduk. Yeşilçam filmlerindeki gibi bir dramla karşılaştık.

'ÇIKMASA DAHA HUZURLUYDUM'

Gecekonduda oturduğu dönemden komşuları, para kazandıktan sonra lüks bir ev ve otomobil satın alan Özdemir'in peşini talihsizliklerin bırakmadığını söyledi.

"Motosiklet aldığı kardeşi de kaza yaparak yaralandı. Eski patronu kandırdı, kazandığı 11 milyon liranın 5 milyon 300 bin lirasını aldı" diyen komşular, Özdemir'in mafyaya da para kaptırdığını söyledi.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Nedim Ayhan ise Fuat Özdemir'i en son 3 ay önce gördüğünü anlattı. "Yanıma gelip dert yandı" diyen Ayhan'a göre Özdemir şunları söylemişti: "Para huzur getirmedi, sürekli sıkıntılı işler beni buluyor. Çıkmasa daha huzurluydum..."

Ayhan, Fuat Özdemir'in hamallık yaparken daha hayat dolu olduğunu belirtiyor: "Parası azdı ama kendi yağında kavruluyordu. Akşam işten çıkar ekmeğini alır evine giderdi. Para çıktıktan sonra çok değişti... Gerçi Özdemir, Edirne'de babası, ablası ve kardeşlerine de birer daire almış, başkalarını da mutlu etmeye çalışmıştı. Ama o mutluluktan kendine pay kalmadı."

'MAHALLEYE ET DAĞITTI'

Komşularından Kadir Görgöz, bir gece Fuat Özdemir'in çekip gittiğini belirtiyor: "Baştan ne olduğunu anlamadık. Büyük ikramiye ona çıkmış, zengin olmuş. Son gelişinde yanında korumalar ve para beklentisi olanlar vardı. Bir ara mahalleye gelip et dağıttı. Eskiden parası yoktu ama kimseden borç istemezdi. İyi bir insandı."

Hamal arkadaşı Fatih Ceryan da Özdemir'in iyi bir insan olduğunu söylüyor. "Ama" diyor: "Para çıktıktan sonra bizi bırakıp buralardan gitti. Lüks bir yaşantı sürdüğünü duymuştum. Para uğur getirmedi..."

PATRONU: NE KADAR PARASI VARSA ALDILAR

Süper Loto kuponuna ortak olduğu gerekçesiyle ikramiyenin yarısını alan Barış Arslan, eski işçisi Fuat Özdemir'in "hızlı yaşayıp genç öldüğünü" söylüyor. Özdemir'le davalık olduğunu anlatan Arslan şöyle konuşuyor:

"Para çıktığında kredi kartı borcu nedeniyle hakkında hapis kararı çıkmıştı. Borcunu ödedim. Hastalandığı zaman da yakınları yardımcı olmadı. Ailesinden hiç kimse onu hastaneye götürmek istemedi. Biz yardımcı olduk. Herkes elinden tutuyor zannetti. Gece oldu içirdiler, elinde ne kadar para varsa aldılar. Sonra bize dirsek büktü. Paramı alamadım diyerek mahkemeye koştu. Mahkeme paraya el koydu, bir kısmını ona verdi ama o para da hiç oldu. Yargıtay'da süren davanın peşine düşmedik. Bir evi vardı onu da satmış. Ailesinin perişan olmasını istemem, gereken ne yardım varsa sonuna kadar yapmaya hazırım."