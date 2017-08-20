Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Orhan ile Candostları Koruma ve Sahiplendirme Derneği Başkanı Arife Yanık arasında tartışma çıktı.

Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre; Tartışmaya dernek üyeleri de dahil oldu. Gruplar birbirlerine sopa, hortum ve biber gazıyla saldırdı. Kavgada 3 kişi hafif yaralandı.

‘HORTUMLA SALDIRDI’

Candostları Derneği Başkanı Arife Yanık, Mehmet Orhan ile ilgili olarak, “Bu kişinin kedi evindeki hayvanlar açlıktan ölmüştü. Şikâyet ettik 54 bin lira ceza kesildi. Çöplükte arkadaşımıza yumrukla, yanındaki kadın da bana hortumla saldırdı” dedi. Mehmet Orhan’ın hayvanseverlerden çöplükteki hayvanlar için 7 bin lira topladığını öne süren Yanık, “Toplanan para nereye gitti bilmiyorum” diye konuştu. Mehmet Orhan ise Arife Yanık’ın 4 arkadaşıyla kendisini darp etmek için biber gazı, cop ve beyzbol sopasıyla bölgeye geldiklerini iddia etti. Çöplükteki 300 hayvanla kendilerinin ilgilendiğini söyleyen Orhan, “Biri tuttu, biri vurdu” dedi. Kavganın ardından katı atık tesisinin işletmecisi firma sivil vatandaşların bölgeye girmesini yasakladı. 300 hayvan açlık riskiyle karşı karşıya kaldı.