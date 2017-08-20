Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı, dün İspanya'da gözaltına alınan Doğan Akhanlı, serbest bırakıldı. Akhanlı'nın serbest bırakıldığını avukatı duyurdu.
GRANADA'DA GÖZALTINA ALINMIŞTI
İspanya'nın Granada şehrinde tatil yapan Doğan Akhanlı, kimlik kontrolü sırasında, Interpol tarafından kırmızı bülten ile arandığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
NEDEN ARANIYORDU?
Akhanlı, 1989 yılında bir kişinin öldüğü döviz bürosu soygununa katıldığı iddiasıyla suçlanıyordu.
- Doğan Akhanlı
- ispanya
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