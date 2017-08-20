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Doğan Akhanlı
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Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı Doğan Akhanlı İspanya'da serbest bırakıldı

20 Ağustos 2017 Pazar, 13:28:28 Güncelleme: 13:32:42 HABERTURK.COM

Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı, dün İspanya'da gözaltına alınan Doğan Akhanlı, serbest bırakıldı. Akhanlı'nın serbest bırakıldığını avukatı duyurdu. 

GRANADA'DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

İspanya'nın Granada şehrinde tatil yapan Doğan Akhanlı, kimlik kontrolü sırasında, Interpol tarafından kırmızı bülten ile arandığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

NEDEN ARANIYORDU?

Akhanlı, 1989 yılında bir kişinin öldüğü döviz bürosu soygununa katıldığı iddiasıyla suçlanıyordu.

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