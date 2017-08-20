DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonel çalışmalarda gözaltına alınıp tutuklanan Rusya vatandaşı Renat Bakiev hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, zanlının kaldığı otelde yakalanmadan kısa süre önce annesi Nail Bakiev ile buluştuğu belirlendi.

Buluşmanın güvenlik kamerası tarafından da görüntülendiği tespit edilirken, 9 saniyelik görüntüde, anne ve oğlunun başka birinin de bulunduğu odada bir araya geldikleri görüldü.

"SENİN DE ÖLDÜRÜLMEN GEREKİR"

İHA'nın haberine göre; Oğlunun 4. sınıf bir otelde kaldığını öğrenen ve yanına gelen anne Bakıev, "Oğlum seni buralardan götüreyim. Terör örgütünün peşini bırak onlardan sana fayda gelmez. Sen götürmeye geldim" dedi. Bakıev ise annesine, "Sen kapalı giyinmiyorsun, sen de diğerleri gibi kafirsin senin de öldürülmen gerekir" cevabı verdiği öğrenildi. Oğlunu bir türlü ikna edemeyen ve eli boş geri dönen anne Bakıev'in, "Artık benim çocuğum değilsin" diyerek evlatlıktan reddettiği ortaya çıktı.

Anne Bakiev'in oğluyla bir süre görüştükten sonra oteli terk ettiği belirlendi.

Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda İncirlik Üssü ile Alevi dernekleri ve vatandaşlara yönelik eylem arayışında olduğu iddia edilen Rusya vatandaşı Renat Bakiev gözaltına alınıp 10 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Şüphelinin, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütüne üye olmak", Tekirdağ Sulh Ceza Hakimliğince de "tehdit" suçundan arandığı tespit edilmişti.