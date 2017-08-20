Atatürk Anıtı'na çekiçle saldıran kişi tutuklandı

Diyarbakır'da dün öğlen saatlerinde Şeyh Sait Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na, çekiçle saldıran ve heykele zarar veren İbrahim Y., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. DHA'nın haberine göre; İbrahim Y.'nin sorgusunda, "Atatürk heykelini put olarak gördüm ve Allah rızası için eylemi gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından öğlen saatlerinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüpheli, sorgusu yapıldıktan sonra tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Savcılık ve Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde aynı ifadeyi veren İbrahim Y., 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki 5816 sayılı kanuna muhalefet etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İbrahim Y.'nin dosyası soruşturmanın devamı için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.