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Atatürk Anıtı
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Atatürk Anıtı'na çekiçle saldıran kişi tutuklandı

Diyarbakır'da Atatürk Anıtı'na çekiçle saldırıp zarar veren İbrahim Y. tutuklandı

20 Ağustos 2017 Pazar, 16:40:42 Güncelleme: 17:18:59 DHA

Diyarbakır'da dün öğlen saatlerinde Şeyh Sait Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na, çekiçle saldıran ve heykele zarar veren İbrahim Y., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. DHA'nın haberine göre; İbrahim Y.'nin sorgusunda, "Atatürk heykelini put olarak gördüm ve Allah rızası için eylemi gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından öğlen saatlerinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüpheli, sorgusu yapıldıktan sonra tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Savcılık ve Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde aynı ifadeyi veren İbrahim Y., 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki 5816 sayılı kanuna muhalefet etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İbrahim Y.'nin dosyası soruşturmanın devamı için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 20 dakika önce
    inşallah hep içerde kalır. bu zihniyetteki insanlardan sadece zarar gelir
  • Misafir 23 dakika önce
    Gerizekalı ne putu vatanı kurtaran birisi o . Yat kalkta dua et allah boyle bir kişiyi bize nasip etmiş. Dua et ki alah boyle bir lider daha versinde şu durumumuzdan kurtarsın bizi
  • Misafir 24 dakika önce
    ATA bilmez ecdat bilmez bu insan sıfatlı hayvanları çıkarmayın içeriden
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