Eskişehir'de dün sabah parkta dövülerek ve kesici aletle öldürülen 62 yaşındaki Selami Turfan'ın cinayet şüphelisi oldukları öne sürülen 4 kişi yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş, İstihbarat ve Önleyici Hizmetler şubelerinde görevli ekiplerin ortaklaşa yaptığı çalışmalarda Selami Turfan'ın cinayet şüphelileri belirlendi.
Adları açıklanmayan 4 şüpheli bugün Fevzi Çakmak Mahallesi'nde saklandıkları eve polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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