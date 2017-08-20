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Eskişehir'de parkta öldürülen Selami Turfan'ın cinayet şüphelileri yakalandı

Eskişehir'de parktaki cinayetin şüphelileri yakalandı

62 yaşındaki Selami Turfan'ın parkta dövülerek ve kesici aletle öldürülmesine ilişkin 4 kişi saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakalandı

20 Ağustos 2017 Pazar, 18:16:28 Güncelleme: 18:18:35 DHA

Eskişehir'de dün sabah parkta dövülerek ve kesici aletle öldürülen 62 yaşındaki Selami Turfan'ın cinayet şüphelisi oldukları öne sürülen 4 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş, İstihbarat ve Önleyici Hizmetler şubelerinde görevli ekiplerin ortaklaşa yaptığı çalışmalarda Selami Turfan'ın cinayet şüphelileri belirlendi.

Adları açıklanmayan 4 şüpheli bugün Fevzi Çakmak Mahallesi'nde saklandıkları eve polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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