Antalya'da, üniversite öğrencisi 22 yaşındaki S. B., iddiaya göre kullandığı aşırı doz uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitirdi. S. B.'ye uyuşturucu sattığı ileri sürülen Uğur K. tutuklandı, eşi Rabia K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



İddiaya göre, evinde uyuşturucu kullanan üniversite öğrencisi S. B., bir süre sonra fenalaştı.



DHA'nın haberine göre, arkadaşının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği genç, ambulansla götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Olayla ilgili soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, S. B.'ye uyuşturucuyu sattığı belirlenen Rabia ve Uğur K. çiftini Işıklar Caddesi'nde gözaltına aldı.



Şüphelilerin adresinde yapılan aramada hassas terazi ile içime hazır paketler halinde 350 gram esrar maddesi bulundu.



Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur K. 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklanırken, eşi Rabia K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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