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Kağıthane'de nikahta takı kavgası: 1 yaralı

Takı merasiminin ardından, gelinin annesi takıları çantasına koyunca çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı

20 Ağustos 2017 Pazar, 22:14:47 Güncelleme: 22:16:57 İHA

Kağıthane'de bir nikah sonrasında takı yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 

Olay, Kağıthane'de saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. ve G.U. çifti bugün nikahlarının kıyılması için nikah salonuna geldi.

İHA'nın haberine göre, hazırlıkları tamamlanan çiftin nikah işlemi yapıldıktan sonra takı törenine geçildi. İddiaya göre takı töreni bittiği anda gelinin annesi toplanan takıları kendi çantasına koydu.

Bu sırada erkek tarafından olduğu iddia edilen bir kişi bu duruma tepki gösterdi. Kız ve erkek tarafı arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada gelinin kuzeni olduğu öğrenilen İ.A., erkek tarafından bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi olay yerinden hızla kaçarken, ihbar üzerine nikah salonuna polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

  • kağıthane
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