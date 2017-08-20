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Yalova'da çim biçme makinesinin alev alması sonucu ağır yaralanan Enes Kumbasar hastanede öldü

Yalova'da çim biçme makinesi alev alınca ağır yaralanan Enes Kumbasar öldü

19 yaşındaki Enes Kumbasar, benzin koyduğu çim biçme makinesinin alev alması sonucu ağır yaralanmıştı. Kaldırıldığı hastanenin yanık ünitesinde tedavi gören Enes, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

20 Ağustos 2017 Pazar, 23:40:54 Güncelleme: 23:45:53 DHA

Yalova'da, benzin koyduğu çim biçme makinesinin alev alması sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki Enes Kumbasar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre, Yalova'da geçen Çarşamba günü Enes Kumbasar, çim biçme makinesine benzin koyarken, makine alev aldı. Bir anda alevler içerisinde kalan Enes Kumbasar, ağır yaralandı.

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanık ünitesine kaldırılan Enes Kumbasar, bugün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Enes Kumbasar'ın ölüm haberini alan yakınları, sinir krizleri geçirdi. Kendilerini yerlere atan Kumbasar'ın yakınlarını hastane çalışanları teselli etmeye çalıştı. 

Enes Kumbasar'ın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 2 dakika önce
    Allah rahmet eylesın gerıde kalan ailesıne sabır versın.
  • Misafir 3 dakika önce
    Allah sabır versin
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