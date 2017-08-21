Habertürk’ün daha önce defalarca gündeme getirdiği, İstanbul Nişantaşı’ndaki Hüsrev Gerede Caddesi’ndeki gürültü kâbusu, bu yıl da çevre sakinlerini canından bezdirdi. Cadde üzerinde bulunan İTÜ Sosyal Tesisleri’ndeki restoran ve bitişiğindeki Şişli Öğretmen Evi’nde, neredeyse her akşam ayrı bir düğün veya sünnet organizasyonu gerçekleştiriliyor.

Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre; bölge 2 ayrı mekândan aynı anda yükselen müzik sesleriyle inlerken, mahallelinin sorunun çözülmesi için bugüne kadar gösterdiği tüm çabalar sonuçsuz kalmış. Durumu yerinde gözlemlemek için cumartesi akşamı gittiğimiz Nişantaşı’nda, İTÜ Sosyal Tesisleri ve Şişli Öğretmen Evi’ne 200 metre uzaklıktan bile davul-zurnalı ve canlı müzikli eğlenceyi duyuyoruz. Öyle ki şu sıcak günlerde, sosyal tesislerin etrafındaki binalarda açık cam kalmamış. Gelin ve damat dans ederken, tüm çevre ‘Tavukları Pişirmişem’ ve ‘Ankara’nın Bağları’ ile adeta inliyor.

Gürültüden yakınan bir mahalle sakini, “Burada her yaz bu sorunu yaşıyoruz. İki organizasyondan yükselen müzik sesleri birbirine karışıyor” diyor. Habertürk, önceki yıllarda da Hüsrev Gerede Caddesi’ndeki gürültü kâbusunu sayfalarını taşımış, mahallelinin tepkisine yer vermişti. Vatandaşlar, çeşitli platformlarda gündeme getirilmesine rağmen Şişli Belediyesi’nin soruna bir çözüm getirememesinden şikâyetçi. İTÜ, bölgedeki yurtta kalan öğrencilerinin rahatsızlığını da dikkate almıyor.

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