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Meteoroloji'den İstanbullulara sağanak yağış uyarısı! Beykoz'da hortum

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'da bugün ve yarın gök gürültülü kuvvetli yağışın etkili olacağını bildirdi. Beykoz'da yağışla birlikte hortum da gözlendi

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 08:24:44 Güncelleme: 11:10:56

  İstanbul'da bugün sağanak bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün hava tahminine göre, kentte bugün ve yarın gök gürültülü kuvvetli yağış etkili olacak.

BEYKOZ'DA HORTUM

Beykoz Riva'da ortaya çıkan hortum vatandaşlarda paniğe neden olurken, hortum kameralara yansıdı.

Kentte bugün hava sıcaklığının en düşük 22, en yüksek 29 derece yarın ise en düşük 23, en yüksek 27 derece olması öngörülüyor.

İL İL HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırıkkale ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıiç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde değişmeyecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile iç ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.

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YORUMLAR 9
  • Misafir 22 dakika önce
    abdnin oyunlari bunlar hep kanmayin abd yapiyor (ironi yapiyorum anlamayanlar icin)
  • Misafir 1 saat önce
    doludan haber edin, yağmura alıştık, evde herkeste şişme bot var.
  • Misafir 1 saat önce
    Eğer dolu yağışıyla ilgili ihtimal bile varsa dile getirilmeli. Olabilir diyip önlem alınmasını istemeli yetkililer. Aynı sorunları kimse tekrar yaşamak istemez.
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