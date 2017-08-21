ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Süleyman Soylu
GÜNDEM

Bakan Süleyman Soylu'dan kendisine selam yollamak isteyen polis memuruna sürpriz

Bakan'dan kendisine selam yollamak isteyen polis memuruna sürpriz

İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Grup Başkanvekili Turan ile kendisine selam iletmek isteyen polis memurunu görüntülü arayarak sürpriz yaptı

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 09:20:00 Güncelleme: 09:25:45 AA

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ziyaret ettiği Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin Emniyet Müdürlüğünde, bir polis memurunun selamını iletmek üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya mesaj gönderdi. Bakan Soylu da bunun üzerine Turan'ı görüntülü arayarak sürpriz yaptı.

Bir dizi ziyaret ve inceleme için Çanakkale'de bulunan Turan, temaslarının ardından Lapseki ilçesine geldi. Burada Lapseki Emniyet Müdürlüğüne sürpriz bir ziyarette bulunan Turan, görevdeki personel ile sohbet etti.

BAKAN SOYLU, POLİS MEMURU ÇINAR İLE SOHBET ETTİ

Sohbet sırasında polis memuru Gökhan Çınar, Bülent Turan'dan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüklerinde selam ve saygılarını iletmesini talep etti. Turan, bunun üzerine Bakan Soylu'ya mesaj gönderdi.

Bir süre sonra Bülent Turan'ı cep telefonundan görüntülü arayan Soylu, Turan ve polis memuru Çınar ile sohbet etti.

Bakan Soylu, emniyet müdürlüğünde mesaide bulunan personele de selamlarını gönderdi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER