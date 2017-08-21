Antalya'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemer'de bulunan bir otelden 26 kişiyi alan Erhan Çiftçi yönetimindeki tur otobüsü, Kemer-Antalya karayolu Orhan Büyükalp Tüneli çıkışında devrildi. İlk belirlemelere göre 6 kişinin yaralandığı kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin çocuk olduğu öğrenildi.

Tur otobüsü şoförü Erhan Çiftçi, Belek turizm merkezine doğru gittiklerini belirterek, "Yağmur nedeniyle araç kaydı, kontrolümü kaybettim." dedi.