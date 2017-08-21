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GÜNDEM

PKK'ya ait 2 sığınak imha edildi

Terör örgütü PKK'ya ait 2 sığınak imha edildi

Van Erciş'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 sığınak tespit edilerek imha edildi

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:08:45 Güncelleme: 12:22:29 İHA

Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış mutfak tüpleri ile yaşam malzemesinin yer aldığı 2 sığınak tespit edilerek imha edildi.

İHA'nın haberine göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Erciş ilçesine bağlı Taşkapı Mahallesi Karakaya Yaylası kırsalında yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen ve içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 5 mutfak tüpü ile yaşam malzemesinin bulunduğu 2 sığınak bulundu. Yaşam malzemeleri ile patlayıcılar olay yerinde imha edilirken, sığınaklar kullanılmaz hale getirildi.

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