Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış mutfak tüpleri ile yaşam malzemesinin yer aldığı 2 sığınak tespit edilerek imha edildi.

İHA'nın haberine göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Erciş ilçesine bağlı Taşkapı Mahallesi Karakaya Yaylası kırsalında yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen ve içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 5 mutfak tüpü ile yaşam malzemesinin bulunduğu 2 sığınak bulundu. Yaşam malzemeleri ile patlayıcılar olay yerinde imha edilirken, sığınaklar kullanılmaz hale getirildi.