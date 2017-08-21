ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Ak Parti Hüseyin Avni Çınaroğlu
GÜNDEM

AK Parti Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Avni Çınaroğlu hayatını kaybetti

AK Parti Belediye Meclis Üyesi hayatını kaybetti

Ak Parti Çankırı Ilgaz Belediye Meclis üyesi Hüseyin Avni Çınaroğlu geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:16:20 Güncelleme: 12:21:13 İHA

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Avni Çınaroğlu (64) hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Avni Çınaroğlu, geçen hafta evinden aniden düşerek beyin kanaması geçirmiş, Çankırı'da özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

Çankırı'da yapılan ilk müdahalenin ardından Hüseyin Avni Çınaroğlu, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Çınaroğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 64 yaşında hayatını kaybetti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER