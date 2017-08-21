"Kozmik Oda" soruşturmasında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarınca kumpas kurulduğu gerekçesiyle çoğunluğu eski polis 121 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması başladı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin özetlenmesinin ardından duruşmaya, sanık savunmalarıyla başlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Aralık 2009'da eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a suikast düzenleneceği ihbarı üzerine başlatılan, meslekten ihraç edilen eski Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili'nin yürüttüğü "Kozmik Oda" soruşturmasında TSK personeline kumpas kurulduğu gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi de "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetme", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "iftira" suçlarını işledikleri belirlenen 121 sanık hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etmişti.

DAVANIN SANIKLARI

Davanın sanıkları arasında eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, darbe girişiminin ardından TSK'dan ihraç edilen eski Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse, eski Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürleri Ayhan Koç ve Hamza Bayındır, eski Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi emniyet amirleri Mehmet Yayla ve Muhammet Türkoğlu, eski Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven ile çoğunluğu olay tarihinde Ankara ve İstanbul'daki terör ve istihbarat şubelerinde görev yapan çok sayıda polis ve bazı eski TÜBİTAK görevlileri bulunuyor.

Söz konusu isimlerden birçoğu FETÖ soruşturmaları kapsamında açılan başka davalarda da sanık olarak yer alıyor.

İDDİANAME

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünün, 3 Mart 2009'da "Kozmik Oda" soruşturmasının şüphelileri olan, Seferberlik Tetkik Kurulu Ankara Bölge Başkanlığında görev yapan müştekiler Murat Ulutürk, İbrahim Göze, Sayım Arslan, Osman Darıcı, Muzaffer Ata ve Erkan Yılmaz Büyükköprü hakkında Ergenekon terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla mahkemeden dinleme ve teknik takip talebinde bulunduğu bildirilen iddianamede, mahkemeye gönderilen talep yazısının, sanıklardan Ali Fuat Yılmazer tarafından imzalandığı ifade ediliyor.

Eski Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse'nin ise Genelkurmay Başkanlığı Destek Komutanlığı Grup Komutanının makam odasının arka tarafındaki dinlenme odasının kasasında mühürlü bulunan ve içinde askeri sırların yer aldığı dijital materyalleri "Kozmik Oda" soruşturmasını yürüten Savcı Mustafa Bilgili'ye teslim ettiği aktarılan iddianamede, Köse'nin ayrıca 18 Eylül 2013'te mühürlenmiş 16 no'lu odada (kozmik oda) arama yapılmasını sağlayarak içinde askeri sırların yer aldığı 2010'a ait imajı yine Bilgili'ye teslim ettiği belirtiliyor.

İddianamede, Bilgili'nin de bunları TÜBİTAK'ta görev yapan FETÖ üyeleri sanıklar Burak Akoğuz ve Ebubekir Yalçınkaya'ya vererek bilirkişi incelemesi yaptırdığı, Köse'nin böylece devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgilerin askeri casusluk amacıyla kullanılmasını sağladığı kaydediliyor.

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