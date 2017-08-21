TEOG 2. nakil başvuruları başladı. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG) kapsamında uygulanan 1. nakil başvurularının sonuçlarının açıklanmasının ardından 2. nakil başvurusu başladı. TEOG 2. nakil başvurularını yapacak öğrenciler, başvuruların nasıl yapıldığı merak ediyor. Peki, TEOG 2. nakil başvurusu nasıl yapılır? TEOG 2. nakil başvurusu ne zaman bitiyor? Boş kontenjanlar neler? İşte merak edilen soruların yanıtı...

TEOG 2. NAKİL BAŞVURULARI 2017

TEOG 1. nakil sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından 2. nakil başvurularını yapacak öğrenciler için başvuru süreci başladı. Öğrenciler TEOG 2. nakil başvurularını 21-25 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Başvurular MEB'in https://e-okul.meb.gov.tr adresinden yapılabilecek.

TEOG 2. NAKİL BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ...

BOŞ KONTENJANLAR

2017 yılı ortaöğretim kurumlarına geçiş uygulaması kapsamında gerçekleştirilen TEOG 2. nakil başvurularının ardından öğrenciler, bıoş kontenjanları araştırıyor. MEB'in internet sitesinde 2. nakil başvurularının yapılabileceği tercih listeleri yer alıyor.

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

8’inci sınıfta öğrenim gören, açık öğretim ortaokulunda mezun durumda olan ve tercihte bulunan tüm öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri; tercihleri doğrultusunda, okul kontenjanlarına göre, YEP üstünlüğü, esas alınarak yapılacak.

Tercih yapmayan öğrenciler ile hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, sistem tarafından açık ortaöğretim kurumlarına yerleştirilecek. Ancak , özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yerleştirme işlemleri kılavuzun 1. 7, 1.8 ve 1.9 maddelerine göre gerçekleştirilecektir.

14-18 Ağustos 2017, 21-25 Ağustos 2017, 28 Ağustos-06 Eylül 2017 tarihlerinde yerleştirmeye esas nakil başvuru işlemi gerçekleştirilecek. Yerleştirmeye esas nakil işleminde 3 tercih alınacak ve YEP üstünlüğüne göre yerleştirme takvimi doğrultusunda merkezî olarak yapılacak.

Açık ortaöğretim kurumlarına yerleşen öğrencilerin, talep etmeleri hâlinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonunca, nakil mevzuatına göre boş kalan kontenjanlara 11-14 Eylül 2017 tarihlerinde, 3 tercih alınarak , YEP üstünlüğüne göre il/ilçe sınırları içerisinde yerleştirmesi yapılacak.

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar belirlenmiş olup, kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

«ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH YAPMAYACAĞIM» butonunu işaretlediği hâlde 15 Eylül 2017 tarihine kadar herhangi bir okula kaydını yaptırmayan öğrencinin yerleştirilmesi, bu tarihten itibaren açık ortaöğretim kurumlarına yapılacak.

KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Kayıt işlemleri yerleştirme işlemleri ve esaslarına göre sistem üzerinden otomatik olarak yapılacak.

Pansiyonlu okulları kazanarak kayıtlarını yaptıran ve yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerden yatılı okuma şartlarını taşıyanlara, cinsiyetine uygun pansiyon bulunması hâlinde, yatılılık kontenjanı çerçevesinde Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereğince yatılı olarak öğrenim görme imkânı sağlanır.

Mesleki eğitim merkezlerine yerleştirilen öğrenciler çıraklık eğitimine başlayacakları iş yerleri ile yerleştirildikleri tarihten itibaren en geç 2 ay içinde sözleşme imzalayacaklardır. Sözleşme imzalamayanların kayıtları silinerek açık öğretim kurumlarına yönlendirilecektir.

Pansiyonlarda paralı yatılı kalmak isteyen öğrenciler ise kontenjanlar ölçüsünde paralı yatılı kalabileceklerdir.

Açık Ortaöğretim Kurumlarına yerleştirilen öğrenciler, kesin kayıtlarını yaptırmak üzere 15 Eylül 2017 tarihi mesai bitimine kadar Açık Ortaöğret im Kurumları irtibat bürolarına başvurmaları gerekmektedir.

Teog nakil başvurusu