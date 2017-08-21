Çanakkale'de jandarma eğitim alanında yangın

Çanakkale'de 116. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığı'nın bulunduğu bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kuru otların tutuşmasıyla büyüyen yangın, askeri alan ve çevresindeki sivil sınır bölgesinde bulunan ağaçları sardı.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nün arazözleri ve söndürme ekipleri yangına karadan, bir helikopter de havadan müdahale etti.
Yaklaşık 6 hektarlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.
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- Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı
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YORUMLAR 6
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Misafir 1 saat önceizli mermidir.. eğitim atışında asker izli mermi kullanmıştır o da otlara falan gelip tutuşmuştur..00
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Misafir 2 saat önceçevreden yardım isteyin00
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Misafir 2 saat öncesabotajmı acaba00