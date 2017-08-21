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Çanakkale'de yangın - Son Dakika

Çanakkale'de jandarma eğitim alanında yangın

Çanakkale'de 116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nın eğitim alanında çıkan yangın kısa sürede ağaçları tutuştururken havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:33:54 Güncelleme: 14:28:16 DHA

Çanakkale'de 116. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığı'nın bulunduğu bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kuru otların tutuşmasıyla büyüyen yangın, askeri alan ve çevresindeki sivil sınır bölgesinde bulunan ağaçları sardı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nün arazözleri ve söndürme ekipleri yangına karadan, bir helikopter de havadan müdahale etti.

Yaklaşık 6 hektarlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

  • çanakkale
  • yangın
  • Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı
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YORUMLAR 6
  • Misafir 1 saat önce
    izli mermidir.. eğitim atışında asker izli mermi kullanmıştır o da otlara falan gelip tutuşmuştur..
  • Misafir 2 saat önce
    çevreden yardım isteyin
  • Misafir 2 saat önce
    sabotajmı acaba
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