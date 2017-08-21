19-20 Ağustos tarihlerinde Bülent Ecevit Siyaset Okulu binasında gerçekleştirilen iki günlük eğitimde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, Parti Meclisi Üyesi Yıldırım Kaya, Tuba Canlı, Aydın Yaşar, Serpil Ejder ve Çağlar Akay'dan oluşan eğitmen ekibi dersler verdi.

İHA'nın haberine göre; Eğitmen adayı gençler, sunum teknikleri, yetişkin eğitiminin temel özellikleri, sosyal proje yönetimi ve iletişim teknikleri konularında teorik eğitim alırken, yapılan atölye çalışmalarında öğrendikleri bilgileri pratik uygulamalarla pekiştirdi. CHP Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı açılış konuşmasında Parti Okulu'nun üzerine kurulduğu felsefesinin önemini özenle vurguladı. Atıcı bu eğitimin ardından yeni eğiticilerin Türkiye'nin her yerinde bilgiye dayalı sosyal projeler ile halka ulaşmayı hedeflemeleri gerektiğini anlattı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN "ATATÜRK'Ü ANLAMAK" DERSİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu verdiği 'Atatürk'ü Anlamak' dersinde, Türkiye'nin bugünü ve geleceği olarak nitelendirdiği gençlere, "Geçmişimizi çok iyi bilirsek, yaşanan olayların hangi gerekçelerle yaşandığını bilirsek, geleceği daha iyi kurgularız" dedi.

Ahmet Taner Kışlalı'nın 'Atatürkçülük, geçmişin bekçiliği değil, geleceğin öncülüğüdür' sözünü anımsatan Kılıçdaroğlu, Atatürk'ü anlamak için Kışlalı'nın bu sözünün iyi irdelenmesi gerektiğine dikkati çekti. CHP'nin stratejilerini yaklaşık iki saatte aktaran Kılıçdaroğlu, kendisini ilgiyle izleyen gençlerin yönelttikleri bütün sorulara cevap verdi.

İki gün süren Eğitici Eğitimi'ni değerlendiren Aytuğ Atıcı, "Türkiye'nin CHP'ye, CHP'nin de Parti Okulu'ndan yetişen gençlere ihtiyacı var. Bugün 66. Eğitici Eğitimi'ni gerçekleştiriyoruz ve CHP Parti Okulu öz gücü olan eğitmenlerle büyüyor ve güçleniyor" açıklamasını yaptı.