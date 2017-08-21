Türk Hava Yolları’nın ( THY) Houston- İstanbul seferini yapan Boeing 777 tipi uçağı yolcularından birinin rahatsızlanması üzerine Dublin’e iniş yaptı.

Houston Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yapan TK34 sefer sayılı THY uçağındaki 78 yaşındaki erkek bir yolcu rahatsızlandı. Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre; Bunun üzerine uçağın pilotu gerekli tıbbı desteğin sağlanması için prosedürler gereği saat 13:55'te İrlanda’nın başkenti Dublin’e iniş yaptı.