Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün 15 Temmuz 2016 tarihinde yaptığı askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından FETÖ üyelerinin, ByLock haberleşme programını kullananların ve FETÖ destekçilerinin yakalanması için yurt genelinde operasyonlar devam ediyor. İşte 21 Ağustos 2017 tarihli FETÖ operasyonları raporu...

Haberler anlık güncellenmektedir...

KIRŞEHİR MERKEZLİ BYLOCK OPERASYONU



Kırşehir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kırşehir ve Ankara'da gözaltına alınan A.Ü, D.D. ve D.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol kararıyla salıverildi.



Kırşehir merkezli 3 ilde başlatılan operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Ankara, Kırşehir ve Kırıkkale'de gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü adliyeye sevk edilmiş, 3'ü tutuklanmış, biri adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.



Firari 3 şüphelinin aranmasına devam ediliyor. (AA)

FETÖ operasyonları