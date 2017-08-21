Antalya'nın Manavgat ilçesinde aralarında husumet bulunan bir kişi, baldız ve bacanağını tüfekle öldürdü.

İHA'nın haberine göre olay, Antalya'nın Manavgat ilçesi Karacalar Mahallesi'nde sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen Süleyman D., bacanağı Dursun (67) ve baldızı Emine Ay.'yı(55) evlerinin bahçesinde yaşanan tartışmanın ardından yanında getirdiği tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından Süleyman D., kayıplara karışırken sesleri duyan komşular durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri çiftin olay yerinde öldüğünü belirledi. Dursun ve Emine A.'nın cansız bedenleri cumhuriyet başsavcısının incelemesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olay yerine gelen dursun A.'nın annesi gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan iddiaya göre Süleyman D.'nin 2 gün önce de bacanak ve baldızının evine tüfekle ateş açtığı öğrenildi.