Adana'da cumartesi günü su satarken sulama kanalına düşen 10 yaşındaki Suriyeli çocuğun cesedi 3 gün sonra bulundu.

İHA'nın haberine göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye'de yaklaşık 6 yıldır süren iç savaştan kaçarak Halep'ten Adana'ya gelen Ahmet Şıhıp'ın oğlu 10 yaşındaki Bilal Şıhıp, aile ekonomisine katkıda bulunmak için Kozan Caddesi'nde su satmaya başladı. Şıhıp geçtiğimiz cumartesi günü Yavuzlar Mahallesi Kozan Caddesi'nde ışıklarda su satarken köprü üzerinden sulama kanalına baktığı sırada dengesini kaybedip düştü.

15 KİLOMETRE ÖTEDE BULUNDU

Çocuğu gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen dalgıç polisler arama yaptı ancak çocuk bulunamadı. Daha sonra kanalın suyu kesilerek aramaya devam edildi ancak çocuk bir türlü bulunamadı. Arama çalışmalarına bugün AFAD ekipleri de katıldı. Çocuk kaybolduğu yerden Ali Hocalı Mahallesi'ne kadar su kesildikten sonra yapılan aramada yaklaşık 15 kilometre sonra çocuk bulundu. Cesedi kanalda bulan polisler karaya çıkartıp ceset torbasının içine koydu. Çocuğun cesedi otopsi yapılması için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.