Fethiye Kızılada açıklarında saat 12.00 sıralarında ‘LUCKYM' isimli Türk bayraklı gulet teknenin makine dairesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Erdoğan Cankuş'un haberine göre, tekne sahibi ve kaptan Mehmet Metin Mursalıoğlu (57) ile birlikte gemici Muhammet Kuru hemen yangına müdahalede bulundu. Teknedekilerin yardım çağrısı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları ve marinadaki tekneler ulaştı. Mehmet Metin Mursalıoğlu ile Muhammet Kuru ve bir köpek yanan tekneden kurtarıldı.

Yaralanan Mursalıoğlu Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alındı. 17 metre uzunluğundaki gulet teknedeki yangını söndürmek için hizmet tekneleri ve Sahil Güvenlik büyük bir çaba gösterdi. Gulet teknedeki kara dumanlar Fethiye'nin Çalış Plajı ile Göcek'ten de izlendi. Tekne tüm çabalara rağmen yaklaşık 2 saat boyunca yandıktan sonra denize gömüldü. Mursalıoğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenilirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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