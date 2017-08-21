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Adana'da tarihi eser operasyonu

Adana'da değeri 3 milyon euro olduğu öne sürülen bin yıllık kadife duvar halısı ele geçirildi

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:21:57 Güncelleme: 16:32:32 DHA

Adana polisi, ihbar üzerine operasyon düzenlediği evde piyasa değeri 3 milyon Euro olduğu iddia edilen Hz. İsa ve 12 havarisinin resmedildiği bin yıllık olduğu öne sürülen kadife duvar halısı ele geçirdi. Halıyı satmaya çalıştıkları belirtilen 3 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Seyhan Araştırma ekipleri Barbaros Mahallesi'nde bir evde, tarihi duvar halısının 3 milyon Euro'ya satılacağı ihbarını aldı. Ekipler eve girdiklerinde 1 metre 40 santim boyunda, 80 santim enindeki özel el işlemeli duvar halısı ele geçirdi. Ev sahibi Müstakil P., oğlu Hüseyin P. ve Mehmet A. gözaltına alındı. Zanlılar, ilk ifadelerinde eseri, hatıra olarak sakladıklarını belirterek geri verilmesini istedi. Evde yapılan aramalarda ayrıca, 1 ruhsatsız tüfek, 59 fişek, 2 döner bıçağı, 1 muşta ve 1 metal kelepçe bulundu. Ele geçirilen tarihi eser ise incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Zanlıların sorgusu sürüyor.

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