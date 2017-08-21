Mersin'in Erdemli ilçesinde suya düşen iki kardeş boğularak öldü.

İHA'nın haberine göre, Kayacı Vadisi Karasu mevkiine piknik yapmak için giden iki kardeşten 12 yaşındaki Emre Karaca suya düştü. Olayı gören ağabeyi Selayi Karaca da (23) kardeşini kurtarmak için suya atladı. Kayalık bölgede kuvvetli akıntı ve girdaptan dolayı iki kardeş suda kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine giden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, yaptıkları aramada kardeşlerin cesedine ulaştı. Cenazeler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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